4. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği Fatih'te düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Engelliler Haftası etkinlikleri dahilinde Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlenen şenliğe katılan engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Engelliler Haftası etkinlikleri dahilinde Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlenen şenliğe katılan engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, " Yeni dönemde en büyük hayalimiz Fatih'imize büyük bir Engelliler Merkezi kazandırmaktır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği düzenledi. Bu yıl 4.'sü düzenlenen etkinlikte özel çocuklar aileleriyle ve eğitimcilerle birlikte ok atma, ata binme gibi birçok aktivite gerçekleştirerek doyasıya eğlendi. Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve engelli aileleri katıldı. Etkinliğe Togg marka araçla gelen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan burada ailelerle selamlaştı. Togg vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik İstiklal Marşı'nın okunmasının ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

"Engelli evlatlarımız, ailelerinin ve devletimizin son 20 yılda yaptığı çabası ve desteğiyle eğitimlerini sürdürüyorla"

Burada bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında dünya genelinde idrak edilen engelliler haftasının, şehrimizdeki özel yavrularımızın yaşam kalitesini yükseltecek, hayatlarını kolaylaştıracak ve yeni adımlar atacak olmasını temenni ediyorum. Hiçbir engel, insanca yaşamaya mani değildir. Sevgi, anlayış ve fedakarlık tüm engelleri aşar. Bunun en güzel kanıtı, evlatlara kol kanat geren ailelerimizdir. Engelli evlatlarımız, ailelerinin büyük çabalarıyla ve devletimizin son 20 yılda yaptığı çabalarıyla desteklerini, eğitimlerini sürdürüyorlar. Belediye olarak da bizim en temel görevimiz, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte engelli kardeşlerimizin önündeki fiziki engelleri kaldıracak faaliyetleri harekete geçirmektir. Daha da önemlisi, zihinlerdeki engeli kaldıracak vicdani farkındalığın ve empati duygusunun toplumda yayılmasını sağlayacak faaliyetleri arttırmaktır. Fatih Belediyesi olarak birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde en büyük hayalimiz Fatih'imize büyük bir Engelliler Merkezi kazandırmaktır" dedi. - İSTANBUL