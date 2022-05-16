Sivas 20 bin metrekarelik yeni bir meydana daha kavuşuyor - Haberler

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen 4 Eylül Meydanı'nın Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde açılması planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Meydanı Projesi'nde çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Atatürk Kongre Müzesi arkasında daha önce orduevi olarak kullanılan alan ile jandarma lojmanlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen 4 Eylül Meydanı, 20 bin metrekarelik yerleşke üzerine kuruluyor.

Sergi alanı, kafeterya, hediyelik eşya satış noktası gibi sosyal donatıların yanı sıra projede, Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü anlatan 12 rölyef ile tarih duvarı, gençlerin vakit geçireceği amfi, geniş yeşil alan ve otopark da yer alıyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, projenin devam ettiği alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, Sivas Kent Meydanı'nın dünyanın en güzel meydanlarından biri olduğunu belirtti.

Meydanı daha da güzelleştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Projemiz gayet güzel şekilde ilerlemiş durumda. İnşallah milletimize söz verdiğimiz gibi 4 Eylül Kongresi'nin yıl dönümünde hizmete sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Bilgin, proje uygulanan alanı bir bütün olarak değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kongre binası ile yan yana olmasından dolayı meydan projesinin içerisinde bulunan kapalı alana da Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta kaldığı 108 günlük süreci ve istiklal mücadelesini anlatacak Milli Mücadele Müzesi'ni şehrimize kazandırmış olacağız. Proje tamamlandığında, sosyal donatıları, müzeleri ve altyapısı ile şehre değer katacak muhteşem bir peyzaj düzenlemesini Sivas'a kazandıracağız. Bulunduğumuz alandaki Şehitlik Anıtı'nı da şehitlerimize yakışır yeni bir proje ile düzenleyeceğiz."

Sivas'ta yeşil alan miktarını artırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Bilgin, özellikle orduevinin bulunduğu alandaki ağaçları koruduklarını ve meydanda daha az beton, daha çok yeşil olmasını istediklerini sözlerine ekledi.