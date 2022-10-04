4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Pako'da kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü Türkiye'ye örnek olan Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kutladı. "Satın alma sahiplen" sloganıyla hizmet veren kampüste hayvan severlerin ve öğrencilerin katılımıyla gün boyu renkli etkinlikler yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kutladı. Kutlamalar çerçevesinde anaokulu, ilkokul ve lise öğrencileri kampüsteki hayvanlarla bir araya geldi. Gün boyu farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği Pako'da anaokulu öğrencileri, masal ve boyama atölyelerinde etkinliklere katıldı. Lise öğrencileri ise köpeklerle doğa yürüyüşü yaptı. "Satın alma sahiplen" sloganıyla hizmet veren kampüste, Pako'da misafir edilen terk edilmiş köpeklerden bazıları sahiplendirilirken, 4 Ekim kutlamaları çerçevesinde daha önce yük taşımada kullanılan ancak daha sonra terk edilen Eylül adlı bir atın da doğum günü kutlandı. Ayrıca engelli olan Güçlü isimli köpek için de kutlamalar çerçevesinde pasta kesildi. - İZMİR