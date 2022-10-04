4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Burhaniyeli Miniklerden Anlamlı Ziyaret

Burhaniyeli minik öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında Alida Nedim Erarslan Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma günü nedeniyle Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi öğrenci ve öğretmenleri, Uğur Okulları 5. sınıf öğrenci ve öğretmenleri, Edremit Girne Koleji 7. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Burhaniye Belediyesi bünyesine bağlı Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ettiler.

Barınaktaki hayvanlara mama getiren öğrencilere, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Barış Hakan ve Veteriner Hekim Emrah Güleç tarafından bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı, yaralı bir hayvan görüldüğünde neler yapılacağı anlatıldı.

"KÖPEKLER BİZLERİN EN SADIK DOSTUDUR"

Hayvanları korumak ve onlarla yaşamayı öğrenmek gerektiğini belirten eğitimciler, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle minik öğrencilerimizi bakımevine getirdik. Öğrencileri buraya getirme amacımız hayvanlar ile duygusal bağ kurmalarını sağlamak. Sokak hayvanlarını gördüğümüzde ilk düşündüğümüz şey kendimizi koruma refleksi oluyor. Sokak hayvanları dediğimiz canlılar bizim besleyip büyüterek önce sevgiyi alıştırdığımız daha sonra sevgisiz bıraktığımız canlılar onları her zaman korumak sevmek beraber yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Köpekler bizlerin en sadık dostudur. Bu dünyada onlarlar beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" açıklaması yaptı.