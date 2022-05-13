DİDİM, AYDIN (ANKA) -

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen 4. Didim Engelsiz Festivali, törenle başladı.

Her yıl düzenli olarak düzenlenen ve geleneksel hale gelen 4. Didim Engelsiz Festivali başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nin destekleri ile, Didim Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen festival, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı önünden başlayan kortej ile başladı. Korteje birçok aracın yanı sıra bisikletliler ve motosiklet sürücüleri de katıldı. Atatürk Caddesi üzerinden Altınkum Mahallesi'nde bulunan Vali Konağı önüne gelen kortej, buradan Yalı Caddesi'nde yürüyerek devam etti. Korteje Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ile çok sayıda vatandaşta eşlik etti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilmesiyle başlayan 4. Didim Engelsiz Festivali, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Didim Halk Oyunları Topluluğu ekibinin dans gösterilerinin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi'nin performanslarını festival katılımcılarının yanı sıra yüzlerce yerli ve yabancı turist takip etti.

"ENGELLİLERİMİZİN DAHA RAHAT HAREKET ETMELERİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREK BELEDİYEMİZ GEREK DERNEĞİMİZ ÇOK ÇABA SARF EDİYORUZ"

Açılışta konuşma yapan Didim Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ederek, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu etkinliğimizin 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Burada sorunlardan bahsetmek istemiyorum. İlçe bazında engellilerimizin daha rahat hareket etmelerini sağlamak için gerek belediyemiz gerek derneğimiz çok çaba sarf ediyoruz. Katılım sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festival, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve yerel grupların gösterileri ile 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde devam edecek.