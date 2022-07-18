4 bin rakımdaki saklı cennette yüzme keyfi

4 bin rakımdaki saklı cennette yüzme keyfii

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağı bölgesindeki 4 bin rakımda bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Kervan Gölü'nde yüzmenin keyfini çıkardı.

Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber Fırat Baki'nin öncülüğündeki 35 kişilik grup, Cilo Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 4 bin rakımdaki Kervan Gölü'nde yüzerek günün keyfini çıkardılar.

"Arkadaşlar soğuk suyuna rağmen içinde doyasıya yüzdüler"

Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneğinin Üyesi Ahmet Gürdal, yaptıkları doğa yürüyüşünün ardından bölgenin saklı cenneti olarak anılan Cilo Dağı bölgesindeki Kervan Gölü'ne geldiklerini belirterek, "Herkesin çok merak ettiği Kervan Gölü'ne 35 kişilik grupla geldik. Doğası ile harika bir yer. Arkadaşlar soğuk suyuna rağmen içinde doyasıya yüzdüler. Çok güzel bir gün olduğunu diyebiliriz. Aslında artık buralar turizme açılsın. Kervan Gölü görenleri zaten kendine hayran bırakıyor. 4 bin rakımda yüzme aslında başlı başına muhteşem bir şey. Artık herkes bu güzellikleri görsün" dedi.

"Saklı cennet Kervan Gölü"

Kervan Gölü'nü görmek için bölgeye geldiklerini belirten Muhammet Yücel Kahraman ise "Biz şu an Cilo ve Reşko dağlarının arasında bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Kervan Gölü'nde yüzdük. Böyle bir doğa harikası aslında nimettir. Herkesi bu saklı cenneti görmeye davet ediyorum. Bize bu fırsatı veren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneğine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.