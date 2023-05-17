4-6 yaş minikleri için Kur'an-ı Kerime geçme merasimi düzenlendi
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Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Vezirhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an-ı Kerime geçmenin sevincini yaşadı.
Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Vezirhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an-ı Kerime geçmenin sevincini yaşadı.
Vezirhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen merasime, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda miniklerin okuduğu Kur'an-ı Kerimi dinleyerek sevinçlerine ortak olan İl Müftüsü Ali Erhun, emeği geçen hocaları ve velilerini tebrik etti.
Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği program, belge ve çeşitli hediyelerin edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel