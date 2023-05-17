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4-6 yaş minikleri için Kur'an-ı Kerime geçme merasimi düzenlendi

4-6 yaş minikleri için Kur'an-ı Kerime geçme merasimi düzenlendi

Yerel Haberler

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Vezirhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an-ı Kerime geçmenin sevincini yaşadı.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Vezirhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler, Kur'an-ı Kerime geçmenin sevincini yaşadı.

Vezirhan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen merasime, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda miniklerin okuduğu Kur'an-ı Kerimi dinleyerek sevinçlerine ortak olan İl Müftüsü Ali Erhun, emeği geçen hocaları ve velilerini tebrik etti.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği program, belge ve çeşitli hediyelerin edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vezirhan Bilecik Müftü Yerel Haberler

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