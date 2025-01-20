Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

39 Yılını Okula Adamış Emektar Öğretmen Ahmet Erakman Emekliye Ayrıldı

39 Yılını Okula Adamış Emektar Öğretmen Ahmet Erakman Emekliye Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi'nde 39 yıl hizmet veren Ahmet Erakman, mezunlar derneği ve öğrencilerle düzenlenen veda töreniyle emekliye ayrıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, Erakman'ın katkıları ve okul için yaptığı fedakarlıklar ön plana çıkartıldı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi'nin 39 yıllık emektarı Ahmet Erakman, okul yönetimi, mezunlar derneği, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen duygu dolu bir törenle emekliye ayrıldı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL)'nde 1985 yılından bu yana hizmetli olarak göreve başlayan ve 39 yıllık hizmetiyle okulun hafızasına adını yazdıran Ahmet Erakman, 20 Ocak itibarıyla emekliye ayrıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin son gününde, okul yönetimi, mezunlar derneği, öğretmenler ve öğrenciler Ahmet Erakman için duygusal bir veda töreni düzenledi.

Törene tanıklık eden herkes için unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte, koridorlardan sınıflara kadar uzanan Ahmet Erakman'ın emeklerinin ve hatıralarının olduğunu ifade ederek büyük bir coşkuyla alkışlandı. Erakman, tören sırasında yaşadığı yoğun duygularla zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Aykut Ateş, görev süresi boyunca 8 bin öğrenci ve yüzlerce öğretmeni uğurlayan Ahmet Erakman'ın, okulun tarihine iz bırakan bir isim olduğunu belirtti. Ateş, "Mezunlar Derneği olarak bu ana tanıklık ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Her daim okulun bir parçası olan ve bu okulun her döneminde özveriyle çalışan Ahmet ağabeye, bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

Törende, Okul Müdürü Faruk Yavuzyiğitoğlu da emekleri ve katkılarından dolayı Ahmet Erakman'a teşekkür etti ve bir plaket takdim etti. Tören, pasta kesimi ve ikramların ardından son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
img

Okan Buruk'tan Mourinho'nun "Biz öndeyiz" sözlerine yanıt
img

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.