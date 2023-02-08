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38 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Yerel Haberler

38 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Samsun itfaiyesi, Kahramanmaraş Elbistan'da yıkılan binanın enkazından 38 yaşındaki bir kadını sağ çıkarmayı başardı.

Samsun itfaiyesi, Kahramanmaraş Elbistan'da yıkılan binanın enkazından 38 yaşındaki bir kadını sağ çıkarmayı başardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin yıktığı Elbistan'da can kurtarmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri hem olumsuz hava şartları ile mücadele ediyor hem de zamanla yarışıyor. Ekipler bu sabah, Elbistan Güneşli Mahallesi Müftülük karşısında yıkılan 5 katlı binanın enkazından 38 yaşındaki Rahime Demirci'yi, diğer arama-kurtarma ekiplerinin de yardımıyla sağ çıkardı. Sedyeye alınan Rahime Demirci, sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan İtfaiye Yerel Güncel Haberler

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