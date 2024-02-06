Adıyaman'da 6 Şubat depremi anma programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından, 6 Şubat depreminin yıldönümü dolayısıyla deprem şehitlerini anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremde 38 kişinin öldüğü Kahta otogar kavşağındaki yıkılan binanın enkaz yerinde kurulan taziye çadırında saat 04.17'de anma etkinliği gerçekleştirildi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde dualar ile hayatını kaybeden yakınlarını andı.

Depremin olduğu an 04.17'de sela ve ardından Kuran'ı Kerim okunduktan sonra ilçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, devlet ve milletin elbirliği ile yaraları sardığını söyledi.

Fatih Cami'sinde kılınan sabah namazının ardından hatimi şerif duasından sonra vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. - ADIYAMAN