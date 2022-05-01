BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Rafi Tekeli, 37 yıldır bayrak ve flama biriktiriyor.

Bandırma'da yaşayan 65 yaşındaki Rafi Tekeli, 37 yıldır gönül verdiği hobisi ile siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarından bayrak ve flama topluyor. Bulgaristan doğumlu olan Tekeli, bugüne kadar topladığı 400 flama ve bayrağı odasında sergiliyor. Yakın gelecekte sergi açmayı düşündüğünü belirten Tekeli, "1985 yılından beri biriktirmeye başladım. Koleksiyonuma eklemek için siyasi partiler, spor kulüpleri, kamu kurum ve kuruşları, yabancı firmalar gibi birçok yerlerden topluyorum. Bu zamana kadar 400 flamaya ulaştım. Hobi amaçlı biriktirdiğim flamaları daha da fazlalaştırmak ve koleksiyonumu zenginleştirmek istiyorum. Benim için zevkli ve zaman isteyen bir uğraşıdır. Biriktirdiğim flamaların maddi

değerden ziyade manevi değerleri çok büyük. Aralarında bugün mevcut olmayan kurum, kuruluşlar, bankalar, siyasi partiler, derneklerden her çeşidi var. O flamalara bakarak geçmişi görüyorum" dedi.

Özel bir bayrağı olduğunu söyleyen Tekeli, "Benim için koleksiyonumda her bayrağın ve flamanın özelliği var. Koleksiyonumda çok değerli bir bayrak var. Cumhuriyetimizin 50. yıl bayrağı. Bu benim için en önemlilerinden birisidir. Biriktirdiğim koleksiyonumla gelecekte sergi açmak istiyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel