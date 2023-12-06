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37. Bölge Sivas Eczacı Odası, Minik Kalpler Üşümesin Kampanyasıyla 150 Öğrenciye Kışlık Mont ve Bot Desteği Sağladı

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37. Bölge Sivas Eczacı Odası tarafından düzenlenen geleneksel 'Minik Kalpler Üşümesin' kampanyasında 150 öğrenciye kışlık mont ve bot desteği sağlandı. Kampanyada miniklerin ve gençlerin yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Bahadır Eren, destek sağlayan meslektaşlarına teşekkür etti.

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Minik Kalpler üşümesin" kampanyasında 150 öğrenciye kışlık mont ve bot desteği sağlandı.

Geleneksel olarak düzenlenen kampanyada miniklerin ve gençlerin her zaman yanında olduklarını ve destek sağladıklarını dile getiren 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, "Bu yıl 7.cisini düzenlediğimiz Geleneksel "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyamızda, değerli meslektaşlarımızın destekleri sayesinde kışlık bot ve mont yardımlarımızı minik yavrularımıza ilettik. Katkı sağlayan ve emeklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

İlk ve orta dereceli okullarda müdürler tarafından belirlenen öğrencilere yönelik "Minik Kalpler Üşümesin " kampanyasında mont ve botlara kavuşan öğrencilerin büyük sevinç yaşarken, okul yöneticileri ve öğrencileri her zaman yanlarında yer alan 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanlığı üyelerine teşekkür ettiler. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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