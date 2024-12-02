Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

36 yıl sonra şehit sayılan Savsar'ın mezarı yapıldı

36 yıl sonra şehit sayılan Savsar'ın mezarı yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1988 yılında askerlik hizmeti sırasında vefat eden Jandarma Er Osman Savsar'ı 36 yıl sonra şehit saydıran Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin mezarını kendi elleriyle hazırladı.

1988 yılında askerlik hizmeti sırasında vefat eden Jandarma Er Osman Savsar'ı 36 yıl sonra şehit saydıran Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin mezarını kendi elleriyle hazırladı.

Van Çaldıran ilçesinde 1988 yılında askerlik hizmetini yaparken vefat eden J. Er Osman Savsar, Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın girişimleri sonucunda şehit olarak kayıtlara eklendi. 36 yıl sonra şehit sayılan Er Osman Savsar'ın gömüldüğü merkeze bağlı Susuz beldesinde ki yeri şehitlik olarak hazırlandı. Bu konuda gerekli izinleri alan Başkan Kumartaşlı, "Şehitlik haklarını almanın yanı sıra, asıl önemli olan konu Şehidimizin mezarının yapılması, isminin gelecek nesillere aktarılmasıydı. Bu kapsamda ilgili kurumlara müracatlarımızı yapmıştık. Hafta sonunda Afyonkarahisar Valiliği Görevlileri ve yüklenici firma görevlileri ile aziz şehidimizin Afyonkarahisar merkez susuz kasabası mezarında bulunan mezarının yapımına yardım ettik. Emeğimiz olsun istedik. Mekanı Cennet olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
img

Son hali içler acısı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi için karar verildi

Son Dakika Haberleri

G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.