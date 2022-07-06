358 aileye bayramlık dağıtıldı

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi, Kurban Bayramı öncesi 358 aileye kıyafet dağıtımı yaparak ailelerin yüzlerini güldürdü.

Yapılan kıyafet yardımı ile ilgili bilgi veren Şube Başkanı Sevcan Uzun "Bayramın yaklaşması ile birlikte kendilerine ve çocuklarına kıyafet alamayan ailelerimize giysi yardımlarımız devam ediyor. Bir yandan erzak dağıtımları, et konserve dağıtımları, sürerken diğer yandan bayramın yaklaşması ile kendisine ve ailesine bayramlık alamayan ailelerimize kıyafet yardımı yapıyoruz. Bu bayram 358 ailemizin bayramlıkları Kızılay'dan. Bayramlık kıyafetlerini alan kardeşlerimizin ve çocuklarımızın sevinci her şeye değer" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel