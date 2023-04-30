35 yıldır hayvan pazarında cağ kebabı yapıyor

Oltulu Adil Çimen 35 yıldır Oltu hayvan pazarında Oltu Cağ kebabı yaparak pazara giden insanların karnını doyuruyor.

Cağ kebap ustası Çimen yaptığı cağ kebabının lezzetine doyulmuyor. Adil Çimen, "35 yıldır meydanda cağ kebabı yapıyorum, sabah 4'te kalkıp döner yapıyorum, insanlar severek yiyorlar. 07.00 - 07.30 gibi yaptığım kebap bitiyor halkımız yaptığım dönerden memnun farklı bir lezzet oluyor" dedi.

"Adil Çimen usta hayvan pazarında döner yapıyor. Çok süper çok lezzetli" diyen vatandaşlar, leziz cağ kebabından tatmak için sabah erken saatte pazarın yolunu tutuyorlar. - ERZURUM