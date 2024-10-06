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35 Yıl Sonra Mezunlar Buluştu

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Kütahya Bölücek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'ndan 35 yıl önce mezun olan öğrenciler, öğreticileri Turhan Bayatlı'nın organizasyonunda bir araya geldi. Buluşma, pilav ayran ikramı ve toplu dua ile sona erdi.

Kütahya Bölücek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'ndan 35 yıl önce mezun olan öğrenciler, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Bölücek Yatılı Erkek Kur'an Kursu'ndan 35 yıl önce mezun olan öğrenciler, yıllar sonra buluştu. Organizasyon, dönemin öğreticisi ve halen Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı yürüten Turhan Bayatlı tarafından gerçekleştirildi.

Bayatlı yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, Bölücek Yatılı Erkek Kur'an Kursu 1973 yılında açılmıştı. Benimde görev yaptığım kurs yüzlerce mezun verdi. Dernek olarak mezun olan öğrencilerimizi bir araya getirmemeyi arzuluyorduk, o da bugüne nasipmiş. Şimdi her biri meslek sahibi olan öğrencilerimiz yıllar sonra bir araya gelip hasret giderdi. Katılımlarından dolayı hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Mezun öğrenciler ise Turhan Bayatlı'ya organizasyonu sebebiyle teşekkür etti.

Buluşma, pilav ayran ikramı ve toplu olarak yapılan dua ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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