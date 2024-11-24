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35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit

35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okundu.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hazreti Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Hakkari ve ilçelerinden vatandaşların katıldığı programda, mevlit okunarak dualar edildi.

Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, hiç dinmeyen bir acıyı hep beraber yaşadıklarını belirterek, "Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. Bu topraklarda geçmişte beraber, gelecekte de beraberce yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan bebeklerin ve 28 kişinin şehit edildiği ve canice şehit edilişlerinin yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bizlere düşen onların hatıralarını, şehitlerimizin bize bıraktığı bu toprakları ve canlarını feda eden şehitlerimize hatıralarını yaşatmak. Onların bize emanet ettiği bu toprakları millet olarak hep beraber sonsuza kadar var etmektir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin inşallah" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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