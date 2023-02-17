33 saat sonra enkaz altından çıktı, hayvanlar için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da yıkıma neden oldu. Hatay'ın Nasır Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı apartman tamamen yıkılırken, binanın 2. katında 3 arkadaşıyla kalan bir veteriner ise 33 saat sonra yakınları tarafından çıkartıldıktan sonra sahipsiz kalan hayvanlar için mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Hatay'ın Sümerler Mahallesi Nasır Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı A Blokları Sitesi tamamen yıkıldı. Sitenin 2. katında 3 arkadaşıyla oturan Savaş Akdeniz (32) ise kendisine yatağının oluşturduğu yaşam üçgeninde yaklaşık 33 saat kaldı. Yakınlarının gelmesiyle çıkartılan 4 kişiden 25 yaşındaki Birsen Özer hayatını kaybetti. Veteriner Akdeniz ise vefat eden arkadaşının cenazesine katıldıktan sonra sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Gönüllü olarak arkadaşlarıyla birlikte veteriner noktası kuran Akdeniz, hem hayvanların tedavisini üstleniyor, hem de hayvanlarını kaybeden vatandaşların sesi oluyor.

33 saatlik enkazdan sağ olarak çıkarılan Akdeniz, "Deprem olduğu zaman büyük bir sarsıntıyla bina yıkılmaya başladı. 4 arkadaş enkaz altında kaldık. Yatağım bana siper oldu ve 33 saat boyunca enkaz altında bekledik. Her yer karanlıktı saat 8 gibi birileri enkazda bizim olduğumuzu fark etti. Daha sonra yakınlarım geldi ve çevredekilerle bizi çıkardılar. Maalesef Birsen Özer (25) arkadaşım kurtarılamadı. Tedavi olduktan hemen sonra onun cenazesine katıldım. Daha sonra Ankara'ya gitmeye karar verdim fakat içim elvermedi. Tekrar enkaz bölgesine gelerek burada yapabileceklerimi düşündüm. Ardından veteriner kliniğimdeki malzemeleri alarak burada gönüllü arkadaşlarım ile kaybolan, yaralanan, mahsur kalan hayvanlar için bir veteriner noktası kurduk. Gönüllü olarak hem vatandaşlara hem hayvanlara yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Savaş Akdeniz, yetkililerden sığınmak için konteyner talep ediyor. - HATAY