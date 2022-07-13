323 metre uzunluğundaki dev gemi, bir kez daha Bodrum'da

MUĞLA İtalya bayraklı 323 metre uzunluğundaki Costa Venezia isimli dev kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine bir kez daha geldi.

İlçeye gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. İzmir Limanı'ndan gelen 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı kruvaziyerde ağırlıklı İtalyan, İspanyol, Alman ve Fransız olmak üzere toplam 2 bin 47 yolcu, 1024 mürettebat bulunuyor. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kimi yolcular da tekne turuna çıkarak Bodrum koylarının tadını çıkardı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Pire Limanı'na hareket edecek.

Öte yandan Bodrum'a Fransa bayraklı 119 metre uzunluğunda Le Bougainville isimli yolcu gemisi de geldi. Ağırlıklı Fransız ve Amerikalı 72 yolcu, 120 mürettebat bulunan geminin gece saatlerinde Yunanistan'ın Simi Limanı'na hareket edeceği ifade edildi.