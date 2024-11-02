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300 Yıllık Altın Varaklı El Yazması Kur'an-ı Kerim Elazığ'da

300 Yıllık Altın Varaklı El Yazması Kur'an-ı Kerim Elazığ'da
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Elazığ'da Reşat Zırhlı'nın muhafaza ettiği 300 yıllık altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, Türkiye'de sadece birkaç örneği bulunan nadir bir eser. Sahibi, sergilenmesi için yer arıyor ve eserin görülmesine olan ilginin yüksek olduğunu belirtiyor.

Elazığ'da 300 yıldır muhafaza edilen altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, dikkat çekiyor.

Elazığ'da Reşat Zırhlı isim bir kişi, babasından kalma ve 300 yıllık olduğu belirtilen altın varaklı el yazması Kur'an-ı Kerim'i yıllardır muhafaza ediyor. El yazmalı ve altın varaklı olan Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'de sadece 3 ya da 4 tane olduğunu savunan Reşat Zırhlı, "Bu Kur'an-ı Kerim dedemden babama kalmış. Benim dedeme de babasından kalmış. 3 asırlık bir geçmişi var. Bütün yazıları altın varaklıdır. Babam vefat etmeden bana hediye etmişti. Sergilenebileceği bir yere vermek istiyorum, sergilenmesini isterim. İnsanlar bu Kur'an-ı Kerim'i görmek için çok soruyorlar. Zaten ülkemizde bu özellikte en fazla 3 ya da 4 tane vardır. Ben araştırdım, görenler hayran kalıyor. El yazması olmasından dolayı ilgi görüyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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