Ordu haber | Ordu'da tek şeritli bir yolun, yaklaşık 5 metrelik kısmındaki ters yön yasağı şaşırtıyor

Ordu'da tek şeritli bir yolun, yaklaşık 5 metrelik kısmındaki ters yön yasağı şaşırtıyor

- Karadeniz usulü 'ters yön' yasağı

ORDU Ordu'nun bulunan tek şeritli bir yolun yaklaşık 5 metrelik kısmındaki 'ters yön' yasağına günlük yüzlerce insan uymuyor. Ters yönlü alana alternatif için belirlenen yolu dolaşmak istemeyen sürücüler ile karşı şeritten gelenler arasında kimi zaman yol verme tartışmaları yaşanıyor.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi Kemer Köprü mevkisinde tek şeritte ilerleyen yolun yaklaşık 5 metrelik kısmında 'ters yön' yasağı uygulanıyor. Kentin turistik merkezilerinden birisi olan Boztepe'den dönüş yolu olarak da kullanılan yolun bir noktasında uygulanan, 'girilmez' ve 'sağa dönüş' tabelaları da bulunurken, günlük yüzlerce araç sürücüsü alternatif yolu kullanmak yerine 5 metrelik yasaklı noktayı kullanmayı tercih ediyor. Yolda, kimi zaman karşı yönden gelen sürücüler ile ters yönü kullanan sürücüler arasında tartışmalar da yaşanıyor.

"İnsanlar burada ters yön olduğunu anlayamıyor"

Bölgede esnaflık yapan İksan Odabaş, tartışmalarında da olduğu yolda insanların ters yön odluğunun farkına varamadıklarını belirterek, "Bu yolda karışıklık çok oluyor. Buradan sağ tarafa dönüş zor, sürücüler ileri gidecek ve yolup epey uzatacak ve sonunda yine 5 metrelik yola gelecek. Sonuçta burada direkt olarak çıkış var. Burada trafik kavgaları da oluyor, sürücüler levhaları göremiyor, ters yön olduğunu anlayamıyor, ters yön olsa bile şehirden çıkmak istediklerinde burayı kullanıyorlar" dedi.

"Karadeniz usulü bir sistem"

Mahalle esnaflarından Murat Aydil, yolun 5 metrelik kısmındaki 'girilmez' tabelasına sürücülerin büyük çoğunluğunu uymadığını belirterek, "Burada 5 metrelik yolumuz var ve orası gidiş-dönüşlü değil. Orada yıllardır tabela da var ancak Karadeniz usulü bir sistem olduğu için, insanımız 300 metre dolanmak yerine orayı kullanmayı tercih ediyor, daha kısa olan yolu tercih ediyor. Burada kimi zaman tartışmalar ve kazalar da oluyor" diye konuştu.

Sürücüler, trajikomik ters yön yasağının kaldırılmasını talep ediyor.