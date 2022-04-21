300 çocuk kampüste buluştu, gönüllerince eğlendi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), ilkokul ve anaokulunda eğitim gören 300 çocuğu kampüsünde düzenlediği çocuk şenliğinde buluşturdu, onlara gönüllerince eğlendikleri unutulmaz bir gün yaşattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen çocuk şenliği, kampüste renkli görüntülere sahne oldu. İEÜ Tören Alanında yapılan şenlik, Çocuk Şarkıları Korosu (ECHOIR) ve Grup Turuncu'nun konseriyle başladı. İEÜ'lü öğrencilerin oluşturduğu Halk Dansları Kulübü ve Latin Dansları Kulübünün şovlarıyla devam eden programda, çocukların en sevdiği şarkılar söylendi, hep birlikte dans edildi. Oyun parkurlarının yanı sıra, İEÜ öğrencileri tarafından gerçekleştirilen; sanat, çevre, bilim, masal ve doğaçlama atölyelerine de katılan çocuklar, yeni bilgiler edinerek kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yasemin Özgün, kampüste çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çocuklarla birlikte kendilerinin de bayram coşkusunu erkenden yaşamaya başladığını ifade eden Özgün, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Şenliğine, bu yıl yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın sevgisine, coşkusuna, mutluluğuna tanıklık etmek, bizlere de enerji verdi. Üniversitemizin Çocuk Gelişimi Programında okuyan öğrencilerimiz, her çocuğumuzla yakından ilgilendi, farklı kostümler giyerek onları çok eğlendirdi. Konser performansları ve dans şovları, heyecanı daha da artırdı. Şenlik boyunca 6 saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Şenliğimize katılan tüm çocuklarımıza sevgilerimizi sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel