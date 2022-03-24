MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (İHA) - 30 yılık demir ustası sanatını teslim edecek birini bulamıyor

Onlarca yıldır ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekiçle döverek balta, orak ve çeşitli ürünlere dönüştürüyor

Demir Ustası Numan Zafer:

"İnsanlar ürünlerini artık tamir ettirmek yerine yenisini alıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de babasından öğrendiği sıcak demir dövme sanatını 30 yıldır devam ettiren Numan Zafer, artık çırak yetişmeyen mesleğine hayat vermeye çalışıyor. Artık mesleğe özenen olmadığını anlatan demir ustası, "İnsanların ürünlerini artık tamir ettirmek yerine yenisini alıyor" dedi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde sıcak demir ustalığı yapan 50 yaşındaki Numan Zafer, baba mesleği olan demir dövme sanatını severek devam ettiriyor. Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan demir dövme ustalığını hala yaşatmaya çalışan Zafer, artık çırak yetişmediğini, meslekteki son ustalardan olduğunu dile getiriyor. Mesleğini yorulmadan sürdüren Zafer, dükkanında ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekiçle döverek balta, orak ve köylülerin siparişi üzerine çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

"Talep yüzde 50 azaldı"

Eski zamanlara nazaran işlerinin azaldığını söyleyen Zafer, insanların ürünlerini artık tamir ettirmediklerini, yerine yenisini aldıklarından bahsetti. Talebin hemen hemen yüzde 50 azaldığını dile getiren Zafer, "Her şey yeniye döndüğü için eski günlere nazaran iş yok. Eskiden müşterilerimiz ürünlerini tamir ettiriyordu. Her şey yeni olduğu için talep yüzde 50 azaldı diyebilirim. Yeniler çıkınca bizler geride kaldık" dedi.

"Artık çırak yetişmiyor"

Sıcak demir dövme sanatının devam edebilmesi için çırak yetişmesi gerektiğini söyleyen Zafer, mesleğe özenen olmadığı için çırak yetiştiremediğinden bahsetti. Zafer, "Ben de dükkanımı kapatırsam başka açan olmaz, belki biri çıkar, ama zor görüyorum ben. Ben kendimden pay biçiyorum şartlar ağırlaştı, malzemelerimiz pahalandı kendimiz de işin içinden çıkamaz duruma geldik. Çayı çorbayı kaynatsak şükrediyoruz. Kışın dükkanı siftahsız kapattığımız günler oluyor" diye konuştu.