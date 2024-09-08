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Enes Bediz'in Silah Arkadaşlarından Anma Ziyareti

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Erzincan'da 30 yıl önce şehit edilen Enes Bediz'in silah arkadaşları, Şehit Enes Bediz karakolunu ziyaret ederek anma etkinliği düzenledi. Ziyaret sırasında şehit için Kur’an okutulup dualar edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Erzincan'da 30 yıl önce şehit edilen Enes Bediz'in silah arkadaşlarınca şehidin adının verildiği polis karakoluna ziyaret düzenlendi.

28 Eylül 1994 tarihinde Erzincan Çağlayan kırsalında teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit edilen Enes Bediz'in silah arkadaşları Erzincan'da şehidi yad etti.

Şehitle aynı yıl görev yapan bazı emekli polisler ilk olarak Şehit Enes Bediz karakolunu ziyaret etti. Burada şehit için Kur-an Kerim okutularak dualar edildi. Ardından eski günleri yad etmek isteyen silah arkadaşları Terzi Baba ve Ekşisu Mesire alanını gezerek buralarda hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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