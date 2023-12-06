Denizli'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda ikisi kasten öldürme suçu olmak üzere farklı suçlardan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası ile aranan 12 şahıs yakalandı.

30 yıl hapis cezasıyla aranan 12 şüpheli yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda ikisi kasten öldürme suçu olmak üzere farklı suçlardan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası ile aranan 12 şahıs yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği 3 - 5 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde kasten öldürme suçundan biri 30 yıl, diğeri ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca 5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 10 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplamda 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.