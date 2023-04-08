30 senede iki kez oy kullandılar

Eskişehir'de şehirler arası çalışan şoförler, direksiyon başında oldukları için seçimlerde oy kullanamadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine az bir süre kalırken, meslekleri gereği çoğu zaman kütüklerinin kayıtlı olduğu şehirlerden uzak olan şoförler ise seçimlerde oy kullanamadıklarını dile getirdi. 30 senelik meslek hayatlarında sadece iki kez oy kullandıklarını belirten Ali Efe ve Caner Erten adlı uzun yol şoförleri, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde de muhtemelen oy kullanamayacaklarını ve bununla ilgili düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi.

"Biz devamlı yolda olduğumuz için oy kullanmak gibi bir şansımız olmuyor"

Eskişehir'de bir firmanın baş şoförü olan Ali Efe, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon şoför olduğunu ve yüzde 70'inin meslek sebebiyle çoğu seçimde oy kullanamadığını belirtti. Bu seçimlerde otobüs şoförlerin de oy kullanabilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmasını istediklerini dile getiren Efe, "30 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Biz devamlı yolda olduğumuz için oy kullanmak gibi bir şansımız olmuyor, biz bu konuda mağduruz. Bu mesleğe başladığımdan beri toplasanız 2 ya da 3 sefer oy kullanmışımdır. Çünkü genellikle yolda oluyoruz. Kütüğümüzdeki yerden uzak olduğumuz için şehirlerarası otobüs şoförleri olarak oy kullanma şansımız yok. Bu mağduriyetin giderilmesi ve otogarlarda bize bir seçim yeri yapılması konusunda talebimiz var. Yaklaşık 5 milyon kişi benimle aynı mağduriyeti yaşıyor. Bu sayının üstü vardır, aşağısı yoktur. Her arabayı 3 kişiyle çarptığımız zaman 5 milyonun üzerinde otobüs şoförü bu oy kullanma olayından mağdur. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bu sorun çözülürse mağduriyetimiz giderilmiş olur. Bazen 2 kişinin oyu için tekrar sayıma gidiliyor, 5 milyon bence çok büyük bir rakam. Mesela Gaziantep şehrinin 5 milyon nüfusu var, oranın tamamen oy kullanmadığını düşünelim" dedi.

"Trafik çıkışlarında stantlar kurulsun, biz de oy kullanalım"

Şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapan 50 yaşındaki Caner Erten ise, mesleği sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 4 tane oy kullanabildiğini söyledi. Direksiyon başında oldukları için seçim zamanı şoförlerin mağdur olduğunu ifade eden Erten, "25 yıldır bu işi yapıyorum. 18 yaşında oy kullanma kanunu çıktığından beri 2 sefer oy kullandım. Bizler hep şehirlerarası yolda olduğumuz için maalesef oy kullanamıyoruz. Bununla ilgili bir rahatsızlığımız var ve bu soruna bir el atılmasını rica ediyoruz. Biz de oy kullanalım, gittiğimiz şehirlerde trafik çıkışlarında stantlar kurulsun ve biz de hakkımızı kullanalım. Bence başka şehirlerde de oy kullanabiliriz, otobüs şoförlerine bu şekilde bir serbestlik yapılması gerekiyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR