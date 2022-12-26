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30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli balık avı

Yerel Haberler

30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli balık avı

Antalya'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları denize girerken, bazıları da balık avlamayı tercih etti.

Antalya'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları denize girerken, bazıları da balık avlamayı tercih etti. Dünyaca ünlü 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda balık avlayan vatandaş dron ile görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Varyant üzerinde yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerde amatör bir balıkçı, düşme riskini göz ardı ederek saatlerce balık avlamaya çalıştı. Falezlerin en uç kısmında gezinen vatandaş adeta ölüme meydan okudu. Gezinen, zaman zaman da kayalıklara oturarak balık avına devam eden vatandaşın tehlikeye davetiye çıkardığı anlar dron ile de görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

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