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30 ev kadını her hafta bir camiyi temizliyor

Yerel Haberler

30 ev kadını her hafta bir camiyi temizliyor

Afyonkarahisar'da 30 ev kadını tüm temizlik malzemelerini kendi imkanlarıyla tedarik ederek, her hafta farklı bir camiye gidip temizlik yapıyorlar.

Afyonkarahisar'da 30 ev kadını tüm temizlik malzemelerini kendi imkanlarıyla tedarik ederek, her hafta farklı bir camiye gidip temizlik yapıyorlar.

Gönüllü ev kadınları, ne cami derneğinden, ne de cemaatten temizlik için hiç bir şey talep etmezken tek istediklerinin dua almak olduğunu anlattılar. Kentte kendi aralarında bir ekip kuran ve her hafta bir camiyi temizliğe giden ev kadınları, kendi belirledikleri ve cami yönetiminden izin aldıkları camiyi baştan aşağı temizliyorlar.

Önceki günde Hacı Mehmet Sayın Camii'nde buluşan ev kadınları, caminin halılarını, camlarını, avize ve yerlerini temizlediler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Cami Yerel Haberler

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