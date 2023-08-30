30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı, Burdur'da coşku ile kutlandı.

Bu yıl 101'incisi kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Burdur'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, Vali Türker Öksüz'ün makamında protokol mensuplarının ve daire amirlerinin tebriklerini kabul etmesiyle devam etti. Gazi Atatürk Stadı'nda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı okundu. Öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan şiirlerini okumasının ardından Burdur Mehteran Takımı'nın ve Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladıkları halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Buradaki kutlamalar, tören birlikleri ve öğrencilerin geçiş töreni ile son buldu. Ardından Burdur Şehitliği'ne gidilerek, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Türker Öksüz, şehit aileleri ile sohbet ederek, onlara başsağlığı diledi. Şehitlikteki tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile son buldu. - BURDUR