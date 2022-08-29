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30 Ağustos Zafer Bayramı meydanda kutlanacak

Yerel Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı meydanda kutlanacak

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Kayseri Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ile ilgili yapılan açıklamada, "Saat 09.15 Cumhuriyet Meydanı Tören Alanı'nda toplanma, saat 09.30 Çelenklerin sunulması, saat 09.40 Tebrikat Kabul Töreni, saat 10.00 Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tören alanına teşrifleri vali tarafından, beraberinde Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve askeri birliklerin bayramının kutlanması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, şiirlerin okunması, Garnizon Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir personel tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılması, halk oyunları ekibi gösterisi ve tören geçişi" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Kayseri Yerel Haberler

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