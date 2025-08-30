30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Afyonkarahisar'da Başladı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Afyonkarahisar'da protokol çelenk sunumuyla başladı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Afyonkarahisar'da protokolün çelenk sunumuyla başladı.
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin katılımıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Gerçekleştirilen törende askeri erkanda hazır bulundu. Tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel