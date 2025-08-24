30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Kayseri'de Gerçekleştirildi

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programının provası yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan provalarda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince halk oyunu gösterisi yapıldı.

Prova, geçiş töreni ile sona erdi. - KAYSERİ