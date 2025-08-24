30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Provası Kayseri'de Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programının provası yapıldı. Provalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; öğrenciler şiir okudu, halk oyunu gösterisi düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan provalarda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince halk oyunu gösterisi yapıldı.

Prova, geçiş töreni ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
