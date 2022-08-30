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30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de klasik otomobil konvoyu ile kutlandı

Yerel Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de klasik otomobil konvoyu ile kutlandı

Büyük zaferin 100'üncü yılı, Kadıköy'de coşkuyla kutlandı.

Büyük zaferin 100'üncü yılı, Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından "Bu zafer hepimizin' sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile Kadıköy sokaklarında kutlandı. Klasik otomobillerden oluşan konvoy havadan dron ile görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından "Bu zafer hepimizin" sloganıyla Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. Bağdat Caddesine doğru hareket eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik otomobilleri Bağdat Caddesinde renkli görüntüler oluşturdu. Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar, arabaları, motosikletleri ve bisikletleriyle konvoya katıldı. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyen konvoy, İstinye'de son buldu. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla konvoya ve çalan marşlara eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadıköy Belediyesi Kadıköy Bağdat Yerel Haberler

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