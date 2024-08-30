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Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, coşkuyla gerçekleştirildi. Cizre Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Şehitlik Anıtı alanında devam etti ve burada da saygı duruşu yapıldı, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dualar edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cizre Garnizon Komutanlığı tarafından Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök'ün Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenklerin bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, Piyade Üsteğmen Kaan Kütükçü'ün günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasıyla devam etti.

Tören daha sonra Konak Mahallesi Şehitlik Anıtı alanında devam etti. Şehitlik Anıtındaki tören bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile sürdü. Törene katılanlar anıta gül ve karanfil bıraktıktan sonra şehitler için dualar okundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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