Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Başkan Işık'ın vizyon projelerinden biri olan ve şehrin geleceğini olumlu yönde etkileyecek olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nın altında yer alacak kapalı otoparkın inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Işık, projenin kapalı otoparkıyla ve modern donatılarıyla şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyleyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ulu Cami İş Merkezi'nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak. - KÜTAHYA