30 Ağustos İlkokulu'nun yıkımı başladı - Haberler

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30 Ağustos İlkokulu'nun yıkımı başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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30 Ağustos İlkokulu'nun yıkımı başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon Projeleri arasında yer alan 'Zanaat Çarşısı' projesi çerçevesinde 30 Ağustos İlkokulu'nun yıkımı başladı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon Projeleri arasında yer alan 'Zanaat Çarşısı' projesi çerçevesinde 30 Ağustos İlkokulu'nun yıkımı başladı.

30 Ağustos İlkokulu'nun yıkılarak yerine yapılması planlanan Zanaat Çarşısı projesinin geri sayımı başladı. Yıkım çalışmalarının başladığı eski 30 Ağustos İlkokulu'nda, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Okulun yerine yapılacak olan Zanaat Çarşısı'nın ihalesi 28 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Yapılacak olan Zanaat Çarşısı ile Ulu Cami'nin önü açılara yeni bir meydan oluşturulacak. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

30 Ağustos, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Haberler

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