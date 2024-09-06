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3 Yaşındayken Kalp Ameliyatı Geçiren Sümeyya Güvengil, Doktor Olmak İstiyor

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Van'da yaşayan Sümeyya Güvengil, 3 yaşındayken kalp ameliyatı geçirerek hayata tutundu. Şu anda tıp fakültesinde okuyan Güvengil, kalpleri iyileştirmek için doktor olmayı hedefliyor.

Van'da 3 yaşındayken kalp ameliyatı geçirerek hayata tutunan Sümeyya Güvengil, doktor olup kalpleri iyileştirmek istiyor.

Van'da yaşayan Sümeyya Güvengil, kalbi delik olduğu için 3 yaşındayken ameliyat oldu. O dönemki Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Halil Başel tarafından başarılı ameliyatla yaşama tutunan Güvengil, tıp okumaya karar verdi. Sürekli geldiği kontrollerde tıp okumak istediğini Dr. Başel'e aktaran Güvengil, Dr. Başel'den tıp fakültesini kazanması halinde stetoskop hediyesi sözünü aldı. Doktoruna verdiği sözü tutan ve şu anda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Güvengil'e Prof. Dr. Halil Başel tarafından stetoskop hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, "Sümeyya 3 yaşındayken kalbinde delik varmış. Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışırken 2007 yılında ameliyat ettik. Bizimde Van'a geldiğimiz ilk dönemlerde oldu. O dönemde Sümeyya'nın kalbindeki deliği açık kalp ameliyatıyla kapattık ve Sümeyya zaman zaman bize kontrole geliyordu. Tabi Sümeyya büyüdükçe hekim olma isteği oluştu. Hep hastane ortamında çocukluğu geçtiği için tıp okumak istediğini söyledi. Ben de o zaman tıp fakültesini okursan stetoskop hediye edeceğimi demiştim. Yine Sümeyya kontrole geldiğinde ben ona 'Önümüzdeki hafta yine gel, bir tetkik var yapacağız' dedim. Amacım söz verdiğim hediyeyi ona vermekti. Bugün Sümeyya'yı çağırdık ve hediyesini takdim ettik" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Sümeyya Güvengil ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "3 yaşındayken çok önemli bir ameliyat oldum. Halil Hoca beni hayata döndürdü gerçekten. Bunun için bende aynı şekilde insanlara yardımcı olmak ve hayatlarını kurtarmak için doktor olmak istiyorum, o yüzden tıp fakültesini seçtim" dedi.

Prof. Dr. Halil Başel'i her zaman kendine örnek aldığını vurgulayan Güvengil, "Halil Hoca benim her zaman örnek aldığım bir doktor. Ben onun bana verdiği sözü hatırlıyorum. Bugün çok mutluyum. Küçük yaşlardan beri hastaneye girip çıktığım için çok aşinaydım ortama. Kendimi bildim bileli doktor olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ameliyat Sağlık Güncel Yerel van

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