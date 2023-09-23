3 yaşında burnunda travma meydana geldi, 16 yıl sonra kıkırdak dokusunun yok olduğu anlaşıldı

Uzmanı uyardı: "İhmal etmeyin, burun gelişimini engelliyor"

Çocukluk çağındaki burun travmalarını hafife almayın

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güven Yıldırım:

"Travmalar gelişimi engelliyor"

GİRESUN - Giresun'da üç yaşında düşme sonucu burnunda travma meydana gelen Ahmet B., uyku bozukluğu, nefes alma ve burun şeklinde bozukluk şikayetleri ile başvurduğu sağlık merkezinde kaburgasından alınan dokunun burnuna uygulanmasıyla yeni burnuna kavuştu. Cerrahi işlemi gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güven Yıldırım, çocukluk çağındaki burun travmalarının ileride burnun gelişiminin engellenmesi gibi ciddi sorunlara yol açmaması için aileleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güven Yıldırım'ın yapmış olduğu tetkikler ve incelemeler sonucu küçük yaşta düşme sonucu burnunda ciddi bir travma meydana gelen Ahmet B. gencin burun kıkırdak dokusunun neredeyse yok olduğu anlaşıldı. Uzun zamandır Türkiye ve dünyada uygulan bir teknik olan revizyon burun ameliyatı ile gencin kaburgasından kıkırdak parça alınıp, burnu yeniden oluşturuldu. Yapılan işlem sonucu burundaki şekil bozukluğu da düzeltilen genç hasta, hem sağlığına hem de rahat nefese kavuştu.

"İhmal edilen travmalar cerrahi sonuçlar doğurabilir"

Çocukluk çağında düşme ya da çarpma sonucu burunda birçok önemli hasar meydana gelebildiğini ifade eden Prof. Dr. Güven Yıldırım, çocukluk çağında gerçekleşen burun travmalarında geç kalınmadan hemen bir KBB uzmanına başvurulmasını tavsiye ederek, ilerde uyku bozukluğu, nefes alma ve burun şeklinde bozukluk gibi cerrahi müdahale gerektiren sorunlarla karşılaşılmaması için aileleri bilinçli olmaları noktasında uyardı. Bu travmalarda müdahalede gecikilmesi durumunda hastanın burun gelişiminin durması, burundaki kıkırdak yapının tamamen yok olması ve burun kemiklerinin dağılmış, kırılmış ve yeniden kaynamış olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, bu gibi durumlarda hastanın kaburgasından bir kıkırdak parça alınıp, burnu yeniden oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaburgadan kıkırdak doku alındı

Burnunda küçük yaşta travma meydana gelen genç hastaya uygulanan teknikten bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Hastamızın üç yaşındayken bir burun travması oluşmuştu. Bu travma sonrasında şekil bozukluğu meydana gelmişti ve nefes almada problem vardı. Travma çok küçük yaşta gerçekleştiği için hastanın burnunda oldukça fazla şekil bozuklu oluşmuştu. Kemik yapısı tamamen ezilmişti. Burunda kıkırdak yapı ve destek doku neredeyse

yoktu. Cerrahi işlemde hastamızın kaburgasından bir kıkırdak parça alıp, ona şekil vererek burnu yeniden oluşturmaya çalıştık. Hasta şu an daha rahat nefes alıyor ve daha güzel bir buruna sahip oldu" dedi.

"Travmalar burnun gelişimini engelliyor"

Çocukluk çağı burun travmalarının aileler tarafından çok da önemsenmediğini ancak bu durumun ileride cerrahi müdahale gerektiren sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, "Burnun ortasındaki eğriliğin düzeltilmesi ya da eğrilikle birlikte şeklinin de düzeltilmesi ameliyatı gerek Türkiye'de gerekse de dünyada çok sık yapılıyor. Tamamen nefes alma problemleri ve şekil bozukluğu olabildiği gibi kişinin görsel kaygılarından dolayı da yapılabiliyor. Ancak özellikle çocukluk çağında oluşan travmalarda burun kıkırdağı kırılarak, kemik birleşkesinden ayrılıyor. Birleşkenin ayrılması da burnun gelişimini engelliyor. Bu da yüz ve damak gelişimini tamamen bozabiliyor. Kıkırdak tamamen kemikleşiyor ve burnun ortasında destek bir yapı kalmayabiliyor. Bu durumda olan hastaların cerrahi müdahalesi de oldukça zor oluyor. Bu hastalarda kaburgadan parça alıp, yeniden burnu oluşturmaya çalışıyoruz. O nedenle aileler çocuklarındaki küçük yaşta meydana gelen burun travmalarını mutlaka önemsesinler ve mutlaka bir uzmana başvursunlar. Yeni travma geçirmiş burunda hemen bir tamponlama ve alçılama olursa burun normal gelişimine devam eder ve ileride herhangi bir sorun yaşanmaz. Ancak ihmal edildiğinde ileriki yaşlarda büyük cerrahi müdahalede bulunulması gerekebilir" diye konuştu.

"Türkiye ve dünyada çok sık kullanılan bir teknik"

Kaburgadan parça alınmasının herhangi bir sağlık sorunu oluşturmayacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Türkiye ve dünyada çok sık kullanılan bir tekniktir. Bu teknik çocukluk çağı burun travmalarında olduğu gibi daha önce burun ameliyatı geçirmiş kişilerde ya da etnik burun dediğimiz Afrikalı ve Asyalı hastalarda da çok sık kullanılıyor. Kaburgadan belli bir parça çıkarılıyor ve o bölge aynı şeklide kapatılıyor. Hastada hiçbir eksiklik ya da sağlık sorunu oluşturmuyor. Ancak sadece o bölgede ilk günlerde bir ağrı ve hassasiyet hissedebiliyorlar" ifadelerinde bulundu.

"Burnum daha güzel bir forma kavuştu"

Geçirdiği operasyon sonrası çok rahat nefes almaya başladığını belirten Ahmet B. ise, yaşamış olduğu süreci şu ifadelerle anlattı:

"Burnumda oluşan travma nedeniyle rahat nefes alamıyordum ve uyku problemleri yaşıyordum. Bu durum günlük hayatımda da bana zorluklar yaşatıyordu. Spor gibi aktivitelerde bulunurken zorlanıyordum. Burnumdaki kıkırdak yapı travma sonrası zamanla neredeyse yok olmuş. Bu da burnumda şekil bozukluğuna neden olmuştu. Yapılan cerrahi müdahaleyle burnumdan kaynaklı sorunlarım ortadan kalktı ve burnum daha güzel bir forma kavuştu" dedi.