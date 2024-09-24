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3. Uluslararası Modüler Prefabrik Ev ve Karavan Fuarı Başladı

3. Uluslararası Modüler Prefabrik Ev ve Karavan Fuarı Başladı
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TÜMEVSİAD ve Bifaş fuarcılık tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Modüler Prefabrik Ev ve Karavan Fuarı, 24-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da kapılarını açtı. Fuar, yerli ve yabancı birçok firmanın katılımıyla büyük ilgi gördü ve çeşitli karavan ve Tiny House modelleri sergilendi.

Modüler Prefabrik Ev ve Yapıları fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katıldığı fuara vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor.

Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD) ve Bifaş fuarcılık tarafından bu yıl 3.sü düzenlen Mobil Ev ve Karavan fuarı meraklıları için kapılarını açtı. 24-28 Eylül arasında açık olacak fuara çok sayıda firma katıldı. Birbirinden güzel karavan ve Tiny House'ların yer aldığı fuara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen fuar ile ilgili bilgiler veren TÜMEVSİAD yönetim kurulu başkanı Murat Yıldız "Fuarı birinci günü bu fuar çok önemli diğer fuarlardan önemli kılan şu anda TÜMEVSİAD olarak çok önemli bir çalıştay düzenliyoruz çalıştayımızda kamuoyunu müşterileri vatandaşlarımıza ve sektörü bilgilendirme noktasında hukukçusundan deprem uzmanlarına ekonomisinden doğaya kadar bütün alanlara değinerek değerlendirme bu günümüze yarınımızı daha iyi planlama fırsatımız olacak ben bütün vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyorum çalıştayımıza bekliyorum bugün dediğim gibi birinci günü beş günlük bir sürecimiz olacak cumartesi gününe kadar çalıştayımız ve fuarımız devam ediyor. Tiny house önündeyiz 5 kişilik bir yaşamı sürdürebilme adına bir ailenin ihtiyacı olan bütün her şey var. Tiny house ruhsatlı plakalı tekerlekli imara tabi olmayan bir ürün vatandaşlarımız bütünün şartlarında minimum bir bütçe ortalama 500 bin TL ile 1 milyon TL aralığında doğanın içerisinde kanunlara uygun bir şekilde 365 gün tatil tadında bir yaşam sürecekleri ortama sahip olabiliyorlar" diye konuştu.

Vatandaşlar artık konvansiyonel tatil yerine karavanlara yöneldiklerini belirten Fuar organizatörü BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, "Üçüncü Uluslararası karavan fuarı düzenliyoruz üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Beş günlük bir organizasyon yaklaşık 12.000 metre de yapılan bir fuar organizasyonu olacak. Karavan ilgisi olan ya da Tiny House'la alakalı ilgisi olan kişiler buraya geldiklerinde önce kaliteli ürünleri görmeye çalışacaklar. Firmaların onlar için oluşturdukları kolaylıkları görecekler ve kampanyalar görecekler. Yani yeni sezon ürünlerini görecekler ve bir çok alternatif bir arada bulabilecekleri bir organizasyon olacak. Karavancılık Türkiye'de 25 yıldır dünyada ise 50 yıl üzerinde bir süreçtir var. İnsanlar artık farklı alanlarda kendilerine özel alanlarda bir turizm gibi ya da ne bileyim hafta sonu geçirmek gibi ya da daha güvenli bir yaşam alanı şeklinde bir yer arıyorlar. Konvansiyonel tatilleri artık istemiyorlar. Bin kişinin girdiği havuzda yüzmek istemiyorlar daha özel koyları ya da körfezleri ya da doğanın kendisini keşfetmek istiyorlar. Onun için de bu organizasyonlarda üreticilerin kendileriyle tanışıyorlar. Şu an burada 190.000 TL'den 150.000 TL'den başlayıp 9 milyona kadar çıkan karavan modelleri var. 1.500.000 TL'ye 2 + 1 ev şeklinde Tiny House'lar var 45.000 Euro'ya modül şeklinde kullanılan yine yaşam alanları var bunları burada hem kalitelerine bakıp hem kendi yaşam alanlarına uygun olup olmadığını görüp inceleyebilecekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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