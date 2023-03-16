3 Saatte 3 kurtarma

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine 3 farklı noktada mahsur kalan kedi ve köpekleri sağ salim kurtardı.

Düzce Belediyesi, can dostların yaşam haklarını korumaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına gösterilen hassasiyet girdikleri noktalarda mahsur kalanlar için daha hassas yürütülüyor. İtfaiye Müdürlüğü sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine Kiremitocağı Mahallesi'nde 4 katlı binanın boşluk alanında mahsur kalan kedinin yardımına koştu. Yüksekten halat sarkıtarak kedinin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden sağ salim kurtararak Hayvan Konukevinde görevli veterinerlere ulaştırdı. Daha sonra başka bir ihbarı değerlendiren ekipler, Katı Atık Tesisi havuzunda bir köpeğin mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine hareket ederek köpeği kurtardı.

Aziziye Mahallesi'nden gelen ihbarı değerlendiren ekipler havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, kediyi doğal yaşam alanına bıraktı. - DÜZCE