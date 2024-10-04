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3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı, 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde Müzik Resitali Verdi

3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı, 100. Yıl Atatürk Huzurevi'nde Müzik Resitali Verdi
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3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, huzurevi sakinleriyle sohbet ettikten sonra bando takımı, yaşlılara keyifli anlar yaşatmak üzere müzik resitali performansı sergiledi. Ayrıca huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verildi.

3. Ordu Komutanlığının bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine müzik resitali verdi.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, beraberindeki subay, astsubay ve erbaşlar 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni ziyaret ederek ulu çınarların her biri ile ayrı ayrı sohbet etti.

Ardından bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinleri için çalarak yaşlılara keyifli bir gün yaşattı. Huzurevi sakinleri askeri bando takımının müzik resitali ile eğlenceli anlar yaşarken ulu çınarlara 3. Ordu Komutanı tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Korgeneral Müzik

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