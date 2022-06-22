3 mahallede 100 çocuğa hakları öğretildi - Haberler

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3 mahallede 100 çocuğa hakları öğretildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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3 mahallede 100 çocuğa hakları öğretildi

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 3 mahallede 100 çocuğun katılımı ile düzenlediği etkinlik ile çocuk hakları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 3 mahallede 100 çocuğun katılımı ile düzenlediği etkinlik ile çocuk hakları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 'Mahallenin Çocukları Hakları Öğreniyor' adlı etkinlik düzenlendi. İlk olarak 3 mahallede 100 çocuğun katılımı ile yapılan bilgilendirme, Tepebaşı'nda bütün mahallelerde devam edecek. Bahçelievler, Mustafa Kemal Paşa ve Uluönder Mahallelerinde düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak destek veren Av. Feyza Mert ve Av. Şaha Elif Ergin, çocuklara haklarını anlattı. Eğitimlerde çocuğun yaşam hakkı, eğitim hakkı, katılım hakkı, ayrımcılık yasağı gibi konular ele alındı.

Tepebaşı Kent Konseyi'nden, açık havada gerçekleşen etkinlikler ile çocukların parklarda haklarını keyifli bir şekilde öğrenmeye devam edeceği bildirildi. Etkinlikte ayrıca CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar da yer aldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi Tepebaşı Çocuk Yerel Haberler

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