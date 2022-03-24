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3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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3 katlı ahşap ev yanarak kül olduBURDUR Burdur'a bağlı Akyayla köyünde yer alan 3 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple yanarak kül oldu.

BURDUR (İHA) - 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

BURDUR Burdur'a bağlı Akyayla köyünde yer alan 3 katlı ahşap ev, bilinmeyen bir sebeple yanarak kül oldu.

Burdur'un Merkez İlçesine bağlı Akyayla köyünde olan 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Saat 21.30'da meydana gelen yangında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kezban Bozkurt'a ait olan 3 katlı ahşap evi söndürme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evin alt katının samanlık olarak kullanılmasından dolayı ekipler, sabaha kadar soğutma çalışmaları devam etti.

3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yangın, Burdur, Saat, Yerel, Haberler

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