3 Gündür Kayıp Olan At Sulama Kanalında Bulundu

3 Gündür Kayıp Olan At Sulama Kanalında Bulundu
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3 Gündür Kayıp Olan At Sulama Kanalında Bulundu
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Erzincan'da 3 gündür kayıp olan bir at, sulama kanalında boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Atın sahibi, atının çalındığından şüphelenmişti.

3 gündür kayıp olan at, sulama kanalında bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 gündür kayıp olan at, sulama kanalında bulundu. Boğulmak üzere olan at vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Beldesinde Ali Soylu'ya ait at, 3 gün önce kayboldu. Kayıp atın çalındığından şüphelenen sahibi durumu güvenlik güçleri ve vatandaşlara bildirdi. Bir süre yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken at bugün sulama kanalının içerisinde görüldü. Sulama kanalında boğulmak üzere olan atın yardımına vatandaşlar koştu. Halat yardımıyla at sudan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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