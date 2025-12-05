Haberler

70 ülkenin büyükelçisini bir araya getiren "Uluslararası Gayrimenkul İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Fuarı" Ankara'da başlıyor

12-13-14 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 3. Dünya Kültürleri Festivali ve Uluslararası Gayrimenkul Fuarı, 70 büyükelçiyi bir araya getirerek Guinness Dünya Rekorları'na aday. Etkinlik, inşaat ve gayrimenkul sektöründe uluslararası işbirliklerine kapı açmayı hedefliyor.

3. Dünya Kültürleri Festivali 2025 Uluslararası Gayrimenkul İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Fuarı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. 12-13-14 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan fuar, dünyada ilk defa 70 büyükelçiyi bir araya getirmesi nedeniyle Guinness Dünya Rekorlarına aday oldu.

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün uluslararası buluşma noktası haline gelen ve XRE Fair tarafından düzenlenen 3. Dünya Kültürleri Festivali 2025 Uluslararası Gayrimenkul, İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Fuarı, 12-13-14 Aralık tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye'nin başkentine ticari hareketlilik kazandıracak.

Dünya'nın dört bir yanından geniş katılım bekleniyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Dünya Kültürleri Festivali, farklı coğrafyalardan kültürel toplulukları, sanatçıları, geleneksel ürünleri ve sahne performanslarını Ankara'da buluşturacak. Festivale Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkelerinden geniş katılım bekleniyor. Ziyaretçiler, üç gün boyunca geleneksel dans gösterileri, dünya mutfakları örnekleri, kültürel ürün stantları ve interaktif atölyeleri bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.

Festivalin bu yılki en dikkat çekici yeniliklerinden biri, uluslararası inşaat ve gayrimenkul sektörünü Ankara'da ortak bir platformda bir araya getiren fuar organizasyonu. İnşaat teknolojilerinden yapı malzemelerine, konut projelerinden sürdürülebilir mimari uygulamalarına kadar geniş yelpazede ürün ve çözümler sergilenecek. Fuarda yerli ve yabancı firmaların yeni projelerini tanıtması, yeni iş birliklerine kapı açması ve Türkiye'nin sektördeki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Organizasyon komitesi, Ankara'nın hem kültürel hem de ticari bağlamda büyüyen bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çekiyor. Fuarın, başkentin uluslararası etkinliklerdeki görünürlüğünü artırması ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul ve inşaat pazarına ilgisini güçlendirmesi bekleniyor. Etkinlik boyunca sektörel paneller, B2B görüşmeleri ve proje tanıtım oturumları da düzenlenecek.

Guinness heyeti fuar alanında bulunacak

Festival ve fuar, Guinness Dünya Rekorları Resmi Adayı olarak dikkat çekiyor. Hakem heyeti etkinlik alanında hazır bulunacak ve organizasyonun rekor denemesi resmi olarak takip edilecek. Dünya'da ilk defa bir fuar organizasyonu, 70 ülkenin Büyükelçi'sini bir araya getirerek rekorlar kitabına girecek. Bu rekorun XRE Fair tarafından Türkiye'de kırılması ise küresel ölçekte Türkiye'nin artan ticari girişimlerinin geldiği noktayı göstermiş olacak. - ANKARA

