3 dakikada en çok acı biberi yiyebilmek için kıyasıya yarıştılar - Haberler

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23. Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında 11 yarışmacı en fazla acı biberi yiyerek şampiyon olmak için mücadele etti.

Kumluca'da 6 Mayıs'ta güreş müsabakalarıyla başlayan festival, değişik etkinliklerle devam ediyor. Festival etkinlikleri arasında en çok ilgi çeken acı biber yeme yarışması, Yörük Çadırları yerleşkesinde yapıldı. Günlerdir hazırlık yapılan ve jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan acı biberler, 2'si kadın 11 yarışmacıya verildi. Biberlerin acısını gidermesi için domates, ayran ve su da ikram edildi. Yarışmacılar 3 dakikada en fazla acı biberi yiyebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yapılan değerlendirme sonunda 3 dakikada 285 gram biber yiyen Adnan Arslantaş birinci, 260 gram biber yiyen Özlem Yorgancı ile İzzettin Bingöl ikinci ve 255 gram biber yiyen Burhan Karip ise üçüncü oldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi. Çocukluğundan itibaren acı biber tükettiğini dile getiren yarışma birincisi Adnan Arslantaş, "Çocukluğundan bu yana acı biber yiyordum. Ama bir gün şeker tahlili yaptırdım. Kan şekerim yüksek çıktı. Acı biberi daha fazla yemeye başladım. Daha sonra tekrar tahlil yaptırdım. Bu defa kan şekerim düşük çıktı. Doktor sen ne yedin dedi. Bende acı biber yedim dedim. Doktorum acı biber yemeye devam et dedi. O gün bu gündür her öğün acı biber yiyorum" dedi.

Yarışmada ikinci gelen kadın yarışmacı Özlem Yorgancı da "Önümüzdeki yıl birinciliği hedefliyorum. En acı yarışma" diye konuştu.

Yarışmanın iki tane ikincisi vardı. İkinci olan diğer isim İzzet Bingöl; Aslında sınırsız acı yiyorum. Ama bu yarışmada en kısa zamanda en çok acıyı yiyen kazanıyor. Kendime çok güveniyordum. Ama süre kısıtlamasından dolayı yarışmada birinci olamadım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel