3 dakika geciktiği sınava alınmayan öğrenci, gözyaşları içerisinde annesine sarıldı

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Kandıra'dan İzmit'e sınava gelen Öykü Buse, 3 dakika geciktiği için salona alınmayınca gözyaşları içerisinde annesine sarıldı.

Kocaeli'de üniversite adayları ve veliler sınav heyecanı yaşadı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de YKS ilk oturumunun yapıldığı okullardan biri oldu. Çok sayıda veli de sınava getirdikleri öğrencilerle beraber okula geldi. Saat 10.00'da sınav için girişler tamamlandı. Sınava Kandıra'dan gelen Öykü Buse Morcu, 3 dakika geç kalarak içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre konuşan Morcu, ağlayarak okul önüne döndü. Morcu, sınava girememenin üzüntüsünü annesine sarılarak yaşadı.

Çocuğunu sınava getiren velilerden Aysel Kalaycı, "İstediği, amaçladığı hedefe ulaşmasını temenni ediyorum. Çabasının karşılığını almasını ümit ediyorum. Özverili bir çalışma dönemi sonrası inşallah emeklerinin karşılıklarını alırlar. Kendi çocuklarım ve diğer bütün çocuklar için hayırlısı olsun. Umdukları yerlere gelsinler, başarıları daim olsun. Emekleri zayi olmasın inşallah" diye konuştu.

Bir diğer veli Nurten Karaaslan ise "Çocuklarımız sınava girdi, biz de çocuklarımız da çok heyecanlı. Bu sene çocuklar daha güzel hazırlandı. Daha önce pandemiden dolayı stres oldular. Şimdi ama gayet iyiler. İnşallah çok iyi geçecek sınavları, bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan sınava geç kalan bazı öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel