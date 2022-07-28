3. Burhaniye Kitap Fuarı Başladı

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve ülkenin önde gelen sanat, siyaset ve akademisyenlerini bir araya getiren 3. Burhaniye Kitap Fuarı, beş gün sürecek bir organizasyonla başladı. Fuarın açılışında katılımcılara seslenen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "3.sünü düzenlediğimiz fuarla kitap kokusunda yeniden sanatın birçok dalıyla soluklanma fırsatını yakaladık" dedi.

'Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba' mottosu ile sanatseverlere kapılarını açan kitap fuarının açılışı Ören Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Faik Öztrak, Muharrem Erkek'in yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ile CHP ve İYİ Parti Milletvekilleriyle birlikte il başkanları ve belediye başkanlarıyla birlikte kesilen kurdeleyle fuarın açılışı gerçekleştirildi.

'PARLAMENTER DEMOKRASİ' PANELİ DÜZENLENDİ

Açılış sonrası Ören Meydanı'nda yüze yakın yayınevi tarafından kurulan kitap stantlarını gezen protokol üyeleri alanda yapılan söyleşi, panel ve dinletilere katıldı. Onur konuğu Yaşar Seyman'ın olduğu fuarın ilk paneli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve İYİ Parti Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat tarafından düzenlendi. 'Parlamenter Demokrasi' konulu panelde ülkenin gidişatı ve parlamenter düzen hakkında konuşmalar yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN 'YERELDEN İKTİDARA'SÖYLEŞİSİ

Fuarın bir diğer paneli ise 'Ekonomide Son Durum ve Çözüm Önerileri' konusuyla gerçekleştirildi. Panelist olarak CHP Ekonomi Masası'nda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi'nin yer aldığı panelde ülkenin ekonomik sorunları ele alındı. Fuar, 'Yerelden İktidara' konulu söyleşi ile devam etti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yerel yönetimlerde yapılan politikaların ve bunların iktidara uzantısını değerlendirdi.

Tarihçi Yazar Sinan Meydan tarafından 'Tam Bağımsız Lozan' paneli sonrası 'Türkiye'de Gazetecilik ve Edebiyat' söyleşisi yapıldı. Yazar Barış İnce ve Gazeteci Berkant Gültekin'in söyleşileri fuarda sanatseverlerle buluştu. Fuar Ören Amfi'de Sanatçı Bülent Parlak tarafından sahnelenen 'Bülent Beyin Hikayesi' ve İskele Mahallesi'nde Erdal Bayrakoğlu tarafından düzenlenen konserle son buldu. Fuar kapsamında Burhaniye'ye gelen ünlü yazarlar ise fuar boyunca imza günleri düzenleyerek hayranlarının kitaplarını imzaladı.