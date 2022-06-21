'3 boyutlu sanat' Avrupa'ya açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesindeki (İEÜ) 13 kişilik ekip tarafından oluşturulan ve İzmir'in üç boyutlu ilk sanal sanat müzelerinden biri olan Dijital Darağaç, Belçika'daki yetkililerce örnek proje seçilerek dünyaca ünlü Johan Verbeke Uluslararası Sergisine davet edildi. Akıllı telefona yüklenen mobil uygulamayla ziyaret edilebilen, 70 sanatçının eserlerinden oluşan 10 serginin yer aldığı Dijital Darağaç, sanatı geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen kişilerin ilham kaynağı olacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu öncülüğünde bir araya gelen 13 kişilik ekip, Dijital Darağaç projesini geçtiğimiz yıl hayata geçirdi. Sanata, sanal bir pencere açmayı hedefleyen ekip; yazılımdan tasarımına, eser seçiminden sanatçılara kadar tüm detaylar üzerinde titizlikle çalıştı.

Alsancak Umurbey Mahallesi'nde bulunan ve kar amacı gütmeyen sanatçıların oluşturduğu Darağaç Kolektifi ile iş birliği yapan İEÜ'lü ekip, sanal müzeyi sanatseverlerle buluşturdu. Kısa sürede sanatseverlerin ilgisini çekmeyi başaran proje, 13-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'nın Gent şehrinde gerçekleşecek 40'ıncı Avrupa Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Eğitim Konferansı çerçevesinde oluşturulan Johan Verbeke Uluslararası Sergisi'ne gitmeye hak kazandı.

Çok sayıda proje arasından seçildi

Pandemi ile birlikte sanal gezi, sanal müze çalışmalarına ilginin arttığını ifade eden Doç. Dr. Varinlioğlu, Dijital Darağaç'ın bu anlamda ihtiyacı karşılayan bir proje olduğunu aktardı.

Dijital Darağaç sayesinde tüm eserlerin 3 boyutlu olarak görülebildiğini söyleyen Doç. Dr. Varinlioğlu, "Avrupa Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Eğitim Konferansı, dünyaca bilinen bir program. Her yıl, farklı ülkelerden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Johan Verbeke Uluslararası Sergisi de bu konferans çerçevesinde yapılıyor; ancak buraya davet edilen projeler, büyük titizlikle, çok sayıda kriter arasından seçiliyor. Dijital Darağaç, özveriyle ve çok emek verilerek yapılmış bir çalışma. Dijital Darağaç'ın, dünya genelindeki projeler arasından tercih edilerek uluslararası alana açılması, bizleri çok mutlu etti. Projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Projenin mimarlık bölümü koordinatörlüğünü Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, bilgisayar mühendisliği bölümü koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Kaya Oğuz ve görsel iletişim tasarımı bölümü koordinatörlüğünü ise Araştırma Görevlisi Doruk Türkmen üstlendi.

Projede yer alan diğer isimler ise Furkan Sinan Üğütmen, Nezihe Gökçe Kökcan, Pakize İrem Ercan, Nermin Merve Tokgöz, Gözde Damla Turhan, Kutay Otan, Tuğcan Önbaş, Hakkı Ekmel Ertan, Dünya Kılavuz ve Mehmet Emin Çeşitli oldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel