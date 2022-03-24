3 bin konutlu sitedeki yeni yönetimden karşı hamle

BURSA (İHA) - Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitede paralarla kaçtığı iddia edilen eski yönetici; site yönetimine gitmiş ve tartışma çıkmıştı. Eski yöneticinin bu hamlesinden sonra yeni yönetim basın açıklaması yaptı.

Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi'nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişinin yaşadığı sitenin doğalgazı faturası ödenmeyince kesildi. Yeni yönetim eski yönetici İzzettin Akman'ı kaçtığı gerekçesiyle suçlamıştı. Suçlamaların ardından eski yönetici site yönetimine giderek kaçmadığını belirtti. Burada çıkan tartışmada yeni yönetim kaçtı diye açıklama yapmadıklarını beyan etmişti. Bu gelişmelerin ardından yeni yönetim basın açıklaması düzenledi.

Yönetim ofisinde açıklama yapan Sitenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezahat Sarılı, "Eski site yöneticisi İzzet Akman geçtiğimiz pazartesi günü bizlerin olmadığı sabah erken saatlerinde yanında getirdiği dört kişi ile baskın yapmış. Gönüllü olarak yönetime yardım eden Ergün Türker'i tehdit ve tahkir etmiş, adeta suçlarını bastırmak için yönetimde kargaşa ve kaos çıkartmıştır. Bu davranışlar bu şahısta eskiden beri mevcuttu, beni de kendisinden site hesapları konusunda bilgi almak için geldiğimde "sen kimsin bana hesap soramazsın" diyerek el kaldırıp üzerime yürümüştür. Konuyla ilgili mahkemede süreç devam etmektedir. Site yönetimimize kanunsuzca yaptığı baskın ve estirdiği kaos ortamından dolayı şiddetle kınıyorum. İzzet akman ve yönetimi, bu siteyi yönettiği süre zarfında aidat ve doğalgaz katılımları hariç her daireden 3 bin 600 lira avans toplamıştır. Bu sitede 688 daire vardır. Yani toplamda topladığı avans miktarı 2 milyon 476 bin 800 liradır."dedi.

Bu paranın akıbetini site sakinlerinin sorguladığını kaydeden Sarılı, "Site sakinleri hiç bir cevap alamıyor. Denetim kurulu başkan ve üyelerine hesap verilmiyor. Sitemiz sakinleri yüzde 85 -oranında ödemelerini zamanında yapmaktadır. "Site sakinleri ödeme yapmıyor. bu sebeple bu borçlar bulunmaktadır" demek kocaman bir yalandır. Ödemeler ile ilgili belgeler site yönetiminde mevcuttur. Ödemeyen yüzde 15 civarında site sakinine eski yönetim görevini ihmal ederek icra yoluna başvurmamıştır. Siteyi yönetemedikleri gibi sitemizi faiz yükleriyle zarara uğratmışlardır. Bu sebeplerden dolayı suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca denetim kurulu başkanlığı yapmış bir üye kendisinin imzasını kullanarak sahtecilik gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştur. İzzet Akman ve yönetiminde bulunan üyeler 5 yıl boyunca deneticiler dahil kimseye hesap vermeden burayı yönetmişlerdir. Geldiğimiz noktada 1 milyon 600 bin lira borç bırakarak istifa etmişlerdir. İstifa ettiği hafta doğalgaz saatlerimiz Bursagaz firmasına olan borçları ve kaçak kullanımdan dolayı mühürlenip sökülmüştür. Yönetimde bulunduğu sürede sitemizi faiz yükleri ile karşı karşıya bırakılmıştır. Son gelen doğalgaz faturaları ile sitemizin 1 milyon 900 bin lira borcu bulunmaktadır. Bu rakamlar şu an hemen ödenemeyeceği için ayrıca gelecek olan gecikme cezası ve faizlerde yükümüzü artıracaktır. Bursagaz yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu, sitemizin yıllardır borcu bulunduğu ve kaçak kullanım yapıldığını öğrenmiş olduk. Bu sebeple taahhüt vermemize rağmen gazlarımızın açılmasının zor olduğu belirtildi. İzzet Akman 5 yıldır yönetim kurulu başkanı ve müdür olarak bu siteyi yönetiyor. Site sakinlerinin bilgisi dışında maaşı hariç, ek mesai, yemek ücreti, bayram ikramiyesi ve aktif çalışırken kıdem tazminatı aldığı belgelerle ortaya çıkmıştır. Belgeleri mevcuttur. İzzet Akman, 03.03.2022 tarihinde istifa etmiş, 04.03.2022 tarihinde sitemiz hesaplarından izinsiz ve yetkisi olmadığı halde firmalara para transferleri yapmıştır. İstifa edip giden B2 blok yönetici Sadullah Gümüş'ün yönetimle ticari ilişkisi bulunmaktadır. Site yönetiminde denetleme görevi olan bir kişinin site ile ticari ilişki içinde olması ne kadar doğrudur. İşini adaletli yapmasına bu durum engeldir. Bu ilişki belgelerle sabittir. Kendisi hakkında adliyede site sakinlerince verilmiş yüzlerce imzalı şikayet dilekçesi vardır. Pek çok açılmış dava vardır. Sitemizde sebep olduğu bu sorunlardan dolayı 15.02.2022 tarihinde mahkeme gerekli görmüş ki kayyum ataması yapmıştır. Kayyum 10 gün önce değil 1,5 ay önce atanmıştır. İzzet Akman burayı usulsüz bir şekilde yönettiği için 1,5 ay önce kayyum atanmıştır. Yeni yönetimin görevi devralması için yasal prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel